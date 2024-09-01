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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1911 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1911 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1911 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Ars Time Company Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,880,865

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1911
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1911 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 700 USD. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Nomisma (1)
  • Numisbalt (1)
  • NumisCorner (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • TMAJK sro (1)
Франция 10 франков 1911 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 10 франков 1911 на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 10 франков 1911 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Франция 10 франков 1911 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1911 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1911 на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Nomisma - June 4, 2020
Продавец Nomisma
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1911 на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Künker - May 15, 2018
Продавец Künker
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1911 на аукционе Heritage - March 15, 2018
Франция 10 франков 1911 на аукционе Heritage - March 15, 2018
Продавец Heritage
Дата 15 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Hess Divo - November 23, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 23 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1911 на аукционе Monnaies d'Antan - November 18, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 18 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1911 на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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