Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1911 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Ars Time Company Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,880,865
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1911
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1911 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 700 USD. Торги состоялись 24 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 23 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 франков 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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