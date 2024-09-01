Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1874 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,215,985
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1874
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1874 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе MDC Monaco за 900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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