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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1874 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1874 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1874 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,215,985

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1874
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1874 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе MDC Monaco за 900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 360 CHF
Франция 20 франков 1874 A на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1874 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе GINZA - June 10, 2023
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе GINZA - June 10, 2023
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Bertolami - April 6, 2023
Продавец Bertolami
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Artemide Aste - April 2, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Франция 20 франков 1874 A на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Artemide Aste - September 4, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1874 A на аукционе Coin Cabinet - April 10, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1874 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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