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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1894 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1894 A Париж
Средняя цена 54000 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20 франков 1894 A Париж
Средняя цена 360 $
Продажи
0 24
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