1 франк 1894 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1894 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1894 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: GMA Numismatica Napoli srl

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,600,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1894
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж 1 франк 1894 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1894 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7197 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420000 USD. Торги состоялись 15 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1894 A на аукционе cgb.fr - 13 января 2026
Продавецcgb.fr
Дата13 января 2026
СохранностьUNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Coins NB - 13 сентября 2025
ПродавецCoins NB
Дата13 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 12 ноября 2024
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата12 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS60
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 августа 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 1 франк 1894 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе MARCINIAK - 13 июня 2024
ПродавецMARCINIAK
Дата13 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1894 A на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Stephen Album - 21 января 2024
ПродавецStephen Album
Дата21 января 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1894 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1894 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1894 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 190 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1894 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1894 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1894 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1894 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

