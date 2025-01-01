ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940
Серебреные монеты 1 франк Третьей республики - Франция
1 франк 1871-1895
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1871A2,979,881-0671871K1,251,748-1191872A10,178,914-01731872K5,798,520-0371878A-30051881A2,010,000-0361887A3,291,930-0991888A3,244,069-22681889A-100091894A1,600,000-0561895A3,200,000-087
1 франк 1898-1920Сеятель
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи189815,000,00001001898Пьедфорт15,000,00007189911,000,000027190099,09718119016,200,00012619026,000,0000441903472,28328419047,000,00004519056,003,52612419061,908,10013519072,562,74502019083,961,222017190910,923,79002519107,725,31801419115,542,00008191210,001,000011191318,654,148016191414,361,1020161914C43,4210127191547,955,158024191692,029,179030191757,153,034025191850,112,330041191946,111,525041192019,321,795153
