flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1904 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1904 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1904 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC7,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1904
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 1 франк 1904 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1904 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 17 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе Heritage - 27 ноября 2025
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе Heritage - 27 ноября 2025
ПродавецHeritage
Дата27 ноября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 1 апреля 2025
Продавецcgb.fr
Дата1 апреля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьMS63
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 25 сентября 2022
ПродавецPruvost
Дата25 сентября 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 25 сентября 2022
ПродавецPruvost
Дата25 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 15 июня 2021
Продавецcgb.fr
Дата15 июня 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 2 мая 2020
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата2 мая 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе iNumis - 3 марта 2020
ПродавецiNumis
Дата3 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе London Coins - 1 сентября 2019
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1904 "Сеятель" на аукционе iNumis - 4 июня 2019
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1904 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1904 года "Сеятель" составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1904 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1904 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1904 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1904 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1904 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы