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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1904 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1904 A Париж
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
50 франков 1904 A Париж
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 747
Аверс
Реверс
20 франков 1904 A Париж
Средняя цена 340 $
Продажи
0 82
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