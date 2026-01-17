flag
2 франка 1904 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1904 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1904 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,500,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1904
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:270 USD
График аукционных продаж 2 франка 1904 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1904 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе MDC Monaco за 420 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 мая 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 мая 2018
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе WAG - 11 марта 2018
ПродавецWAG
Дата11 марта 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе iNumis - 12 марта 2013
ПродавецiNumis
Дата12 марта 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе Numis.be - 25 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата25 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1904 "Сеятель" на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1904 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1904 года "Сеятель" составляет 270 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1904 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1904 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1904 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1904 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

