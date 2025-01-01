ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940
Серебреные монеты 2 франка Третьей республики - Франция
2 франка 1870-1871Без лозунга
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1870A238,7500291870K559,8171381871K1,255,958043
2 франка 1870-1895С лозунгом
2 франка 1898-1920Сеятель
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи18985,000,0000841898Пьедфорт-01018993,500,0000211900500,00018319011,860,00002519022,000,00001919041,500,00001019052,000,00001719082,501,80802019091,000,26501619102,190,00001719121,000,0000111913500,00013119145,718,5260251914C461,6470156191513,963,409028191617,886,653023191716,555,357030191812,026,14702919199,260,93403719203,013,677013
