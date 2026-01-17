2 франка 1898 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1898 года "Сеятель"? По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1898 года "Сеятель" составляет 140 USD для регулярного чекана и 450 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1898 года "Сеятель"? Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1898 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.