2 франка 1898 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1898 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1898 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1898
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
Средняя цена (PROOF):450 USD
График аукционных продаж 2 франка 1898 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (84)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1898 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе 51 Gallery за 950 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 июня 2025
ПродавецAuctiones
Дата15 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 60 CHF
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Numismatica Ferrarese - 18 мая 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата18 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата22 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе St James’s - 25 сентября 2024
ПродавецSt James’s
Дата25 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 27 апреля 2024
ПродавецCoins NB
Дата27 апреля 2024
СохранностьXF
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьPF62 PCGS
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьPF62 PCGS
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Frühwald - 18 февраля 2024
ПродавецFrühwald
Дата18 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 17 декабря 2023
ПродавецAuctiones
Дата17 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 17 декабря 2023
ПродавецCoinhouse
Дата17 декабря 2023
СохранностьXF
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Coin Cabinet - 28 ноября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 ноября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена


Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 26 ноября 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата26 ноября 2023
СохранностьAU
Цена



Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1898 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1898 года "Сеятель" составляет 140 USD для регулярного чекана и 450 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1898 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1898 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1898 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1898 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

