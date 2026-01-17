flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1873 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1873 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1873 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC528,076

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1873
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:440 USD
График аукционных продаж 2 франка 1873 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1873 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1132 проданному на аукционе MDC Monaco за 2800 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 12 ноября 2024
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата12 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
583 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 18 декабря 2022
ПродавецCoinhouse
Дата18 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 21 октября 2022
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата21 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 26 июня 2022
ПродавецCoinhouse
Дата26 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 7 июня 2022
Продавецcgb.fr
Дата7 июня 2022
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе InAsta - 5 мая 2022
ПродавецInAsta
Дата5 мая 2022
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 9 апреля 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата9 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 27 февраля 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата27 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 28 марта 2021
ПродавецCoinhouse
Дата28 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 8 декабря 2020
Продавецcgb.fr
Дата8 декабря 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Stack's - 26 февраля 2020
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 28 сентября 2019
ПродавецCoinhouse
Дата28 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Cayón - 4 октября 2018
ПродавецCayón
Дата4 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Soler y Llach - 4 мая 2018
ПродавецSoler y Llach
Дата4 мая 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе HERVERA - 4 мая 2018
ПродавецHERVERA
Дата4 мая 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 24 марта 2018
ПродавецCoinhouse
Дата24 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 16 декабря 2017
ПродавецCoinhouse
Дата16 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Франция 2 франка 1873 A "С лозунгом" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1873 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1873 года "С лозунгом" с буквами A составляет 440 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1873 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1873 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1873 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1873 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

