flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1873 года

Серебреные монеты

Аверс
Реверс
5 франков 1873 A Геркулес
Средняя цена240 $
Продажи
61203
Аверс
Реверс
5 франков 1873 K Геркулес
Средняя цена690 $
Продажи
054
Аверс
Реверс
2 франка 1873 A С лозунгом
Средняя цена440 $
Продажи
127
Аверс
Реверс
50 сантимов 1873 A
Средняя цена150 $
Продажи
039
Аверс
Реверс
50 сантимов 1873 K
Средняя цена1200 $
Продажи
07
Категория
Год
Поиск