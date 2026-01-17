flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1873 года K "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1873 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1873 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC166,009

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1873
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1873 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1873 года со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1144 проданному на аукционе cgb.fr за 1500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1873 K на аукционе V. GADOURY - 1 сентября 2022
ПродавецV. GADOURY
Дата1 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 50 сантимов 1873 K на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1981 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 50 сантимов 1873 K на аукционе Olivier Goujon - 21 мая 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата21 мая 2019
СохранностьAU58 GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1873 K на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьF
Цена
Франция 50 сантимов 1873 K на аукционе Palombo - 22 октября 2016
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2016
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1873 K на аукционе Palombo - 30 ноября 2012
ПродавецPalombo
Дата30 ноября 2012
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1873 K на аукционе cgb.fr - 9 февраля 2012
Продавецcgb.fr
Дата9 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1873 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1873 года "Тип 1871-1895" с буквами K составляет 1200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1873 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1873 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1873 года со знаком K?

Для продажи 50 сантимов 1873 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

