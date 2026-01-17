flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1873 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1873 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1873 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC925,715

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1873
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
Средняя цена (PROOF):1600 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1873 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (39)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе MDC Monaco за 1500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе GINZA - 11 октября 2025
ПродавецGINZA
Дата11 октября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 8000 JPY
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Heritage - 10 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 186 USD
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 25 апреля 2025
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата25 апреля 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Rio de la Plata - 14 марта 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата14 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьPF67 PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе cgb.fr - 25 октября 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 октября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе COINSNET - 24 мая 2021
ПродавецCOINSNET
Дата24 мая 2021
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе WAG - 10 января 2021
ПродавецWAG
Дата10 января 2021
СохранностьAU
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Stack's - 13 мая 2020
ПродавецStack's
Дата13 мая 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Katz - 29 декабря 2019
ПродавецKatz
Дата29 декабря 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе iNumis - 4 июня 2019
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Heritage - 11 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата11 апреля 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе iNumis - 9 октября 2018
ПродавецiNumis
Дата9 октября 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2018
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе Coinhouse - 23 июня 2018
ПродавецCoinhouse
Дата23 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе La Galerie Numismatique - 7 апреля 2018
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата7 апреля 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1873 A на аукционе V. GADOURY - 2 декабря 2017
ПродавецV. GADOURY
Дата2 декабря 2017
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1873 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1873 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 150 USD для регулярного чекана и 1600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1873 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1873 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1873 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1873 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
