flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1873 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1873 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1873 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC26,974,890

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1873
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:240 USD
Средняя цена (PROOF):5800 USD
График аукционных продаж 5 франков 1873 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (1197)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1873 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1212 проданному на аукционе MDC Monaco за 245000 EUR. Торги состоялись 1 октября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 17 января 2026
ПродавецCoins NB
Дата17 января 2026
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 17 января 2026
ПродавецCoins NB
Дата17 января 2026
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьAU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьXF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 21 декабря 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата21 декабря 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Schulman - 18 декабря 2025
ПродавецSchulman
Дата18 декабря 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата17 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе BAC - 16 декабря 2025
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Coin Cabinet - 16 декабря 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 14 декабря 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 декабря 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 14 декабря 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 декабря 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Aurea - 13 декабря 2025
ПродавецAurea
Дата13 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе WCN - 11 декабря 2025
ПродавецWCN
Дата11 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Klondike Auction - 10 декабря 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата10 декабря 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 7 декабря 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 7 декабря 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Cieszyńskie CN - 30 ноября 2025
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Cieszyńskie CN - 30 ноября 2025
ПродавецCieszyńskie CN
Дата30 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе WCN - 27 ноября 2025
ПродавецWCN
Дата27 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
ПродавецInAsta
Дата26 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
ПродавецInAsta
Дата26 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Katz - 23 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата23 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
Где купить?
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе AURORA - 21 января 2026
ПродавецAURORA
Дата21 января 2026
СохранностьXF40 NGS
К аукциону
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе 17 Auctions - 28 января 2026
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе 17 Auctions - 28 января 2026
Продавец17 Auctions
Дата28 января 2026
СохранностьUNC
К аукциону
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 30 января 2026
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата30 января 2026
СохранностьXF
К аукциону
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 4 февраля 2026
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 4 февраля 2026
ПродавецPesek Auctions
Дата4 февраля 2026
СохранностьAU
К аукциону
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьAU
К аукциону
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Inasta - 11 февраля 2026
Франция 5 франков 1873 A "Геркулес" на аукционе Inasta - 11 февраля 2026
ПродавецInasta
Дата11 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1873 года A "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1873 года "Геркулес" с буквами A составляет 240 USD для регулярного чекана и 5800 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1873 года "Геркулес" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1873 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1873 года "Геркулес" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1873 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1873 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 5 франковНумизматические аукционы