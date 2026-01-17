flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1873 года K "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1873 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1873 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,852,855

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1873
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:690 USD
График аукционных продаж 5 франков 1873 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (54)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1873 года "Геркулес" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 29 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Antivm Numismatica - 14 декабря 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата14 декабря 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 25 ноября 2025
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 25 ноября 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата25 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 25 ноября 2025
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 25 ноября 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата25 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе BAC - 18 ноября 2025
ПродавецBAC
Дата18 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Karamitsos - 2 ноября 2025
ПродавецKaramitsos
Дата2 ноября 2025
СохранностьF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 2 октября 2025
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 2 октября 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата2 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 сентября 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 29 августа 2025
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 29 августа 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата29 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе BAC - 29 июля 2025
ПродавецBAC
Дата29 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе San Martino - 8 июня 2025
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе San Martino - 8 июня 2025
ПродавецSan Martino
Дата8 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 февраля 2025
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Künker - 29 января 2025
ПродавецKünker
Дата29 января 2025
СохранностьSP63 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Al Sur del Mundo - 8 декабря 2024
ПродавецAl Sur del Mundo
Дата8 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 4 декабря 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата4 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе San Martino - 15 октября 2024
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе San Martino - 15 октября 2024
ПродавецSan Martino
Дата15 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 10 сентября 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата10 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе Hermes Auctions - 10 сентября 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата10 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 6 июня 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата6 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1873 K "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 9 апреля 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата9 апреля 2024
СохранностьAU
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1873 года K "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1873 года "Геркулес" с буквами K составляет 690 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1873 года "Геркулес" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1873 года "Геркулес" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1873 года "Геркулес" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1873 года K "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

