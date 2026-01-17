flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1909 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1909 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1909 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: ICE Auction Galleries

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,000,265

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1909
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:120 USD
График аукционных продаж 2 франка 1909 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1909 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24459 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 29 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 5 февраля 2024
ПродавецOlivier Goujon
Дата5 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 7 октября 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата7 октября 2023
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 10 мая 2021
ПродавецPars Coins
Дата10 мая 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 1 февраля 2021
ПродавецPars Coins
Дата1 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Numis.be - 21 мая 2013
ПродавецNumis.be
Дата21 мая 2013
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Numis.be - 25 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата25 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе iNumis - 19 октября 2012
ПродавецiNumis
Дата19 октября 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе Eeckhout - 12 ноября 2011
ПродавецEeckhout
Дата12 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1909 "Сеятель" на аукционе ICE - 18 мая 2011
ПродавецICE
Дата18 мая 2011
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1909 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1909 года "Сеятель" составляет 120 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1909 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1909 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1909 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1909 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

