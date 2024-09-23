Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1909 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1909 A Париж
Средняя цена 2300 $
Продажи
1 148
Аверс
Реверс
20 франков 1909 Париж
Средняя цена 410 $
Продажи
0 260
Аверс
Реверс
10 франков 1909 Париж
Средняя цена 240 $
Продажи
0 26
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск