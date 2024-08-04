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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1909 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1909 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1909 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 598,795

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1909
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1909 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 64433 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1909 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 10 франков 1909 на аукционе Bruun Rasmussen - November 26, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 1050 DKK
Франция 10 франков 1909 на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1909 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Pruvost - September 25, 2022
Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Tosunidis Coin House - December 14, 2021
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 14 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1909 на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Bruun Rasmussen - August 1, 2020
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1909 на аукционе Nomisma - December 12, 2017
Продавец Nomisma
Дата 12 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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