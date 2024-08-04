Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1909 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 598,795
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1909
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1909 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 64433 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 26 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 1050 DKK
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tosunidis Coin House
Дата 14 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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