1 франк 1909 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1909 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1909 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC10,923,790

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1909
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 1 франк 1909 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1909 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1474 проданному на аукционе MDC Monaco за 1800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 июня 2025
ПродавецAuctiones
Дата15 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Coin Cabinet - 28 ноября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 ноября 2023
СохранностьMS65
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Heritage - 20 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 июля 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Heritage - 19 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата19 июля 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 10 июня 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата10 июня 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 28 июля 2020
Продавецcgb.fr
Дата28 июля 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2019
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Numisor - 14 ноября 2017
ПродавецNumisor
Дата14 ноября 2017
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1909 "Сеятель" на аукционе Numisor - 14 июня 2017
ПродавецNumisor
Дата14 июня 2017
СохранностьMS64 NGC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1909 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1909 года "Сеятель" составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1909 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1909 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1909 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1909 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

