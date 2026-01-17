flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1909 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1909 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1909 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC9,900,044

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1909
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:65 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1909 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1909 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 44344 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 20 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1909 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1909 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 50 сантимов 1909 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Франция 50 сантимов 1909 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1909 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1909 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1909 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2016
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2016
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1909 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2015
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1909 "Сеятель" на аукционе Creusy Numismatique - 22 апреля 2014
ПродавецCreusy Numismatique
Дата22 апреля 2014
СохранностьAU55 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1909 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1909 года "Сеятель" составляет 65 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1909 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1909 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1909 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1909 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

