ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1905 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1905 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1905 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1905
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:230 USD
График аукционных продаж 2 франка 1905 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1905 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 850 EUR. Торги состоялись 30 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Heritage - 4 августа 2025
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Heritage - 4 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата4 августа 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 84 USD
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Frühwald - 18 февраля 2024
ПродавецFrühwald
Дата18 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 7 октября 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата7 октября 2023
СохранностьMS64 GENI
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе WAG - 13 июня 2021
ПродавецWAG
Дата13 июня 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 30 мая 2021
ПродавецPruvost
Дата30 мая 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 мая 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 мая 2018
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе WAG - 15 июня 2014
ПродавецWAG
Дата15 июня 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе London Coins - 1 марта 2014
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе London Coins - 1 марта 2014
ПродавецLondon Coins
Дата1 марта 2014
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1905 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1905 года "Сеятель" составляет 230 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1905 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1905 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1905 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1905 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

