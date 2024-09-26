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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1905 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1905 A Париж
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
20 франков 1905 A Париж
Средняя цена 360 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
10 франков 1905 Париж
Средняя цена 220 $
Продажи
0 37
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