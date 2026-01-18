flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1905 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1905 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1905 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC6,003,526

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1905
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 1 франк 1905 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1905 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе MDC Monaco за 2000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Heritage - 27 ноября 2025
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Heritage - 27 ноября 2025
ПродавецHeritage
Дата27 ноября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Grün - 12 ноября 2025
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 25 января 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 января 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 15 декабря 2021
ПродавецTauler & Fau
Дата15 декабря 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Spink - 7 июня 2021
ПродавецSpink
Дата7 июня 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 16 июня 2020
ПродавецOlivier Goujon
Дата16 июня 2020
СохранностьMS65 GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 30 мая 2020
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата30 мая 2020
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Katz - 29 марта 2020
ПродавецKatz
Дата29 марта 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Spink - 19 июля 2019
ПродавецSpink
Дата19 июля 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 9 апреля 2019
Продавецcgb.fr
Дата9 апреля 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Stack's - 17 октября 2018
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Stack's - 17 октября 2018
ПродавецStack's
Дата17 октября 2018
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Numisor - 14 ноября 2017
ПродавецNumisor
Дата14 ноября 2017
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2017
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 21 июня 2012
Продавецcgb.fr
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьAU
Цена
Где купить?
Франция 1 франк 1905 "Сеятель" на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьMS64 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1905 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1905 года "Сеятель" составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1905 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1905 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1905 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1905 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1905 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы