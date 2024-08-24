Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1905 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,425,633
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1905
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1905 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 280 GBP. Торги состоялись 10 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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