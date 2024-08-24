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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1905 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1905 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1905 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,425,633

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1905
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1905 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 280 GBP. Торги состоялись 10 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • Wójcicki (1)
Франция 10 франков 1905 на аукционе Heritage - May 16, 2024
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Франция 10 франков 1905 на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 10 франков 1905 на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Франция 10 франков 1905 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Coin Cabinet - April 10, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Cayón - October 7, 2020
Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Bertolami - May 18, 2019
Продавец Bertolami
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Lugdunum - November 15, 2018
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность AU
Цена
Франция 10 франков 1905 на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1905 на аукционе Kroha - September 16, 2016
Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1905 на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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