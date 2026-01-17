flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1905 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1905 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1905 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,380,861

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1905
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:240 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1905 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1905 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе MDC Monaco за 600 EUR. Торги состоялись 1 октября 2025.

Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
704 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 17 мая 2013
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 16 марта 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата16 марта 2013
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе iNumis - 21 октября 2011
ПродавецiNumis
Дата21 октября 2011
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1905 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1905 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1905 года "Сеятель" составляет 240 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1905 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1905 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1905 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1905 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

