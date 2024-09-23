Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1905 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1905
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1905 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30110 проданному на аукционе Heritage Auctions за 50400 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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