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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1905 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1905 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 100 франков 1905 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1905
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1905 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30110 проданному на аукционе Heritage Auctions за 50400 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2677 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Франция 100 франков 1905 A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2265 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Франция 100 франков 1905 A на аукционе Stack's - January 13, 2024
Франция 100 франков 1905 A на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Франция 100 франков 1905 A на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Heritage - May 5, 2022
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе InAsta - September 8, 2021
Продавец InAsta
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция 100 франков 1905 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция 100 франков 1905 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Nihon - June 13, 2021
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1905 A на аукционе Sovereign Rarities - April 27, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франков 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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