ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1912 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1912 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1912 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1912
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:50 USD
График аукционных продаж 2 франка 1912 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1912 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе MDC Monaco за 160 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьXF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 20 сентября 2020
ПродавецAuctiones
Дата20 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 25 сентября 2018
ПродавецTauler & Fau
Дата25 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе Emporium Hamburg - 5 декабря 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 17 мая 2013
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 16 марта 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата16 марта 2013
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1912 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1912 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1912 года "Сеятель" составляет 50 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1912 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1912 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1912 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1912 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

