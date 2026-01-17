flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1870 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1870 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1870 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,324,250

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1870
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж 2 франка 1870 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1870 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 650 EUR. Торги состоялись 2 июля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе V. GADOURY - 2 июля 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата2 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
767 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе GINZA - 9 февраля 2025
ПродавецGINZA
Дата9 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 14 января 2025
Продавецcgb.fr
Дата14 января 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Coins NB - 23 ноября 2024
ПродавецCoins NB
Дата23 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе WCN - 25 июля 2024
ПродавецWCN
Дата25 июля 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 14 июня 2024
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата14 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьMS62
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 24 октября 2023
Продавецcgb.fr
Дата24 октября 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 5 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата5 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 5 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата5 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 24 сентября 2023
ПродавецKatz
Дата24 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 21 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 21 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе WAG - 14 мая 2023
ПродавецWAG
Дата14 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 декабря 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 декабря 2022
СохранностьMS65
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1870 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1870 года "С лозунгом" с буквами A составляет 190 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1870 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1870 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1870 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1870 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

