2 франка 1887 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1887 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1887 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,342,903

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1887
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 2 франка 1887 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1887 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе Maison Palombo за 750 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе Russiancoin - 13 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьXF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 13 мая 2025
Продавецcgb.fr
Дата13 мая 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 1 апреля 2025
Продавецcgb.fr
Дата1 апреля 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 11 февраля 2025
Продавецcgb.fr
Дата11 февраля 2025
СохранностьMS62
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе Bid & Grow Auctions - 11 ноября 2024
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата11 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе GINZA - 12 октября 2024
ПродавецGINZA
Дата12 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS60
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS60
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе WCN - 8 августа 2024
ПродавецWCN
Дата8 августа 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе WCN - 25 июля 2024
ПродавецWCN
Дата25 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 30 марта 2024
ПродавецCoinhouse
Дата30 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе Auctiones - 17 декабря 2023
ПродавецAuctiones
Дата17 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Где купить?
Франция 2 франка 1887 A "С лозунгом" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1887 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1887 года "С лозунгом" с буквами A составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1887 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1887 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1887 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1887 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

