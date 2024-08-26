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Монеты Франции 1887 года
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Золотые монеты
100 франков 1887 A
Париж
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
38
50 франков 1887 A
Париж
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
36
20 франков 1887 A
Париж
Средняя цена
440 $
Продажи
0
43
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Франция
Период
1775-1940
Категория
Зактрыть
???
Франция
Период
1775-1940
Людовик XVI
1775-1795
Первая Республика
1792-1804
Наполеон I
1802-1814
Людовик XVIII
1814-1824
Карл X
1824-1830
Луи-Филипп I
1830-1848
Вторая республика
1848-1852
Наполеон III
1852-1870
Третья республика
1870-1940
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