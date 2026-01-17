flag
1 франк 1887 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1887 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1887 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: ICE Auction Galleries

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,291,930

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1887
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 1 франк 1887 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1887 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1887 A на аукционе cgb.fr - 13 января 2026
Продавецcgb.fr
Дата13 января 2026
СохранностьMS64
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Katz - 23 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата23 ноября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Coins NB - 12 июля 2025
ПродавецCoins NB
Дата12 июля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Via - 22 июня 2025
ПродавецVia
Дата22 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Nihon - 15 декабря 2024
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Auctiones - 15 декабря 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Coins NB - 14 декабря 2024
ПродавецCoins NB
Дата14 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1887 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Heritage - 5 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата5 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Heritage - 5 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата5 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 августа 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Stack's - 29 февраля 2024
ПродавецStack's
Дата29 февраля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1887 A на аукционе Roma Numismatics - 21 декабря 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата21 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1887 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1887 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1887 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1887 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1887 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1887 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

