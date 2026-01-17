flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1887 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1887 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1887 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,865,694

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1887
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:120 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1887 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1887 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61527 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 6 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Katz - 19 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата19 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 13 мая 2021
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 13 мая 2021
ПродавецHeritage
Дата13 мая 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе cgb.fr - 26 января 2021
Продавецcgb.fr
Дата26 января 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Coinhouse - 29 марта 2020
ПродавецCoinhouse
Дата29 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 19 марта 2020
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 19 марта 2020
ПродавецHeritage
Дата19 марта 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Tauler & Fau - 16 июля 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата16 июля 2019
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Coinhouse - 22 июня 2019
ПродавецCoinhouse
Дата22 июня 2019
СохранностьAU
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Bertolami - 18 мая 2019
ПродавецBertolami
Дата18 мая 2019
СохранностьAU
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Künker - 8 декабря 2016
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 26 марта 2015
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 26 марта 2015
ПродавецHeritage
Дата26 марта 2015
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе WAG - 15 марта 2015
ПродавецWAG
Дата15 марта 2015
СохранностьAU
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 29 января 2015
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Heritage - 29 января 2015
ПродавецHeritage
Дата29 января 2015
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Künker - 28 августа 2013
ПродавецKünker
Дата28 августа 2013
СохранностьAU
Цена
******
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Jean ELSEN - 12 марта 2011
ПродавецJean ELSEN
Дата12 марта 2011
СохранностьНет оценки
Цена
Где купить?
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Coins.ee - 20 января 2026
Франция 50 сантимов 1887 A на аукционе Coins.ee - 20 января 2026
ПродавецCoins.ee
Дата20 января 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1887 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1887 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 120 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1887 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1887 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1887 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1887 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
