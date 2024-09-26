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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1887 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1887 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1887 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,231,487

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1887
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1887 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31123 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43200 USD. Торги состоялись 8 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Франция 20 франков 1887 A на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Франция 20 франков 1887 A на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе GINZA - April 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе HAYNAULT - April 26, 2022
Продавец HAYNAULT
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1887 A на аукционе Coin Cabinet - April 10, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Heritage - February 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Heritage - December 10, 2020
Франция 20 франков 1887 A на аукционе Heritage - December 10, 2020
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1887 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1887 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1887 A на аукционе InAsta - October 8, 2020
Продавец InAsta
Дата 8 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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