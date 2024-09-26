Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1887 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,231,487
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1887
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1887 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31123 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43200 USD. Торги состоялись 8 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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