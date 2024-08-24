Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1887 года A "Тип 1878-1904". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 301
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 50 франков
- Год 1887
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1887 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе MDC Monaco за 38000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
11849 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU58 GENI
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 февраля 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 29 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?
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