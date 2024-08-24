Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1887 года A "Тип 1878-1904". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 50 франков 1887 года A "Тип 1878-1904" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 50 франков 1887 года A "Тип 1878-1904" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 301
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 50 франков
  • Год 1887
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1887 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе MDC Monaco за 38000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (3)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (3)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Maître Wattebled (1)
  • MDC Monaco (7)
  • New York Sale (1)
  • Nomisma (1)
  • Palombo (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • UBS (3)
  • V. GADOURY (5)
  • VINCHON (2)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 50 франков 1887 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
11849 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Франция 50 франков 1887 A на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
6459 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Франция 50 франков 1887 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 50 франков 1887 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU58 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе Warin Global Investments - February 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 февраля 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе VINCHON - November 29, 2017
Продавец VINCHON
Дата 29 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1887 A на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 франков 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Третьей республики Монеты Франции 1887 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 50 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск