Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1887 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 234
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1887
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1887 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23229 проданному на аукционе Heritage Auctions за 52875 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
31200 $
Цена в валюте аукциона 31200 USD
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
39600 $
Цена в валюте аукциона 39600 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 франков 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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