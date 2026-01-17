flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1888 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1888 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1888 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC131,501

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1888
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:410 USD
График аукционных продаж 2 франка 1888 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1888 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1370 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 1200 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 2 декабря 2025
Продавецcgb.fr
Дата2 декабря 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
1366 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Auctiones - 17 сентября 2023
ПродавецAuctiones
Дата17 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS62
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 25 апреля 2023
Продавецcgb.fr
Дата25 апреля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 6 декабря 2022
Продавецcgb.fr
Дата6 декабря 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 июня 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 июня 2022
СохранностьMS62
Цена
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 9 апреля 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата9 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Rio de la Plata - 18 декабря 2020
ПродавецRio de la Plata
Дата18 декабря 2020
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 27 октября 2020
Продавецcgb.fr
Дата27 октября 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе V. GADOURY - 3 апреля 2020
ПродавецV. GADOURY
Дата3 апреля 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Tauler & Fau - 16 декабря 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата16 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Hess Divo - 31 мая 2017
ПродавецHess Divo
Дата31 мая 2017
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе V. GADOURY - 14 ноября 2015
ПродавецV. GADOURY
Дата14 ноября 2015
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 22 сентября 2015
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2015
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 24 апреля 2013
Продавецcgb.fr
Дата24 апреля 2013
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1888 A "С лозунгом" на аукционе iNumis - 11 декабря 2012
ПродавецiNumis
Дата11 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1888 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1888 года "С лозунгом" с буквами A составляет 410 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1888 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1888 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1888 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1888 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
