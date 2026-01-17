2 франка 1898 года "Сеятель". Пьедфорт (Франция, Третья республика)
Разновидность: Пьедфорт
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес17,77 гр
- Чистого серебра (0,4771 oz) 14,8379 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал2 франка
- Год1898
- Монетный дворПариж
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1898 года "Сеятель". Пьедфорт. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Hess Divo за 900 CHF. Торги состоялись 26 октября 2011.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1898 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1898 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, составляет 710 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1898 года "Сеятель", вариант - пьедфорт?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1898 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1898 года "Сеятель". Пьедфорт?
Для продажи 2 франка 1898 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.