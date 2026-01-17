flag
2 франка 1898 года "Сеятель". Пьедфорт (Франция, Третья республика)

Разновидность: Пьедфорт

Аверс монеты - 2 франка 1898 года "Сеятель" Пьедфорт - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1898 года "Сеятель" Пьедфорт - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес17,77 гр
  • Чистого серебра (0,4771 oz) 14,8379 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1898
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:710 USD
График аукционных продаж 2 франка 1898 года "Сеятель" Пьедфорт - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1898 года "Сеятель". Пьедфорт. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Hess Divo за 900 CHF. Торги состоялись 26 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Chaponnière - 23 ноября 2025
ПродавецChaponnière
Дата23 ноября 2025
СохранностьSP62 PCGS
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе St James’s - 25 сентября 2024
ПродавецSt James’s
Дата25 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 3 декабря 2019
Продавецcgb.fr
Дата3 декабря 2019
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Chaponnière - 20 ноября 2019
ПродавецChaponnière
Дата20 ноября 2019
СохранностьSP63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Boule - 14 ноября 2018
ПродавецBoule
Дата14 ноября 2018
СохранностьSP63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе V. GADOURY - 2 декабря 2017
ПродавецV. GADOURY
Дата2 декабря 2017
СохранностьSP62 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе 51 Gallery - 10 февраля 2017
Продавец51 Gallery
Дата10 февраля 2017
СохранностьSP63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 4 декабря 2013
Продавецcgb.fr
Дата4 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1898 "Сеятель" на аукционе Künker - 22 июня 2011
ПродавецKünker
Дата22 июня 2011
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1898 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1898 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, составляет 710 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1898 года "Сеятель", вариант - пьедфорт?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1898 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1898 года "Сеятель". Пьедфорт?

Для продажи 2 франка 1898 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

