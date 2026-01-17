flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1913 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1913 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1913 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC500,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1913
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 2 франка 1913 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1913 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 800 EUR. Торги состоялись 30 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 мая 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 мая 2024
СохранностьXF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2022
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Chaponnière - 20 ноября 2021
ПродавецChaponnière
Дата20 ноября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 30 мая 2021
ПродавецPruvost
Дата30 мая 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 28 марта 2021
ПродавецCoinhouse
Дата28 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 23 июня 2018
ПродавецCoinhouse
Дата23 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Heritage - 18 января 2018
ПродавецHeritage
Дата18 января 2018
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 21 октября 2017
ПродавецCoinhouse
Дата21 октября 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2017
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2017
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Numismatica Felsinea S.r.L. - 30 июня 2015
ПродавецNumismatica Felsinea S.r.L.
Дата30 июня 2015
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Creusy Numismatique - 22 апреля 2014
ПродавецCreusy Numismatique
Дата22 апреля 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Numis.be - 21 мая 2013
ПродавецNumis.be
Дата21 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
Где купить?
Франция 2 франка 1913 "Сеятель" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1913 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1913 года "Сеятель" составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1913 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1913 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1913 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1913 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
