2 франка 1917 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1917 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1917 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC16,555,357

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1917
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
График аукционных продаж 2 франка 1917 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1917 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 160 EUR. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Istra Numizmatika - 17 января 2026
ПродавецIstra Numizmatika
Дата17 января 2026
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 июля 2025
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 54 USD
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 19 мая 2024
ПродавецKatz
Дата19 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 28 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 19 июля 2023
ПродавецKatz
Дата19 июля 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1917 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 24 января 2022
ПродавецPars Coins
Дата24 января 2022
СохранностьUNC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1917 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1917 года "Сеятель" составляет 35 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1917 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1917 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1917 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1917 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

