2 франка 1914 года C "Сеятель" (Франция, Третья республика)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC461,647
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал2 франка
- Год1914
- Монетный дворКастель-Сарразен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" со знаком C. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24460 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 29 декабря 2024.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1914 года C "Сеятель"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" с буквами C составляет 110 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1914 года "Сеятель" с буквами C?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1914 года "Сеятель" со знаком C?
Для продажи 2 франка 1914 года C "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.