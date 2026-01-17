flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1914 года C "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1914 года C "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1914 года C "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC461,647

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1914
  • Монетный дворКастель-Сарразен
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 2 франка 1914 года C "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (156)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" со знаком C. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24460 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 29 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 28 ноября 2025
ПродавецNumisCorner
Дата28 ноября 2025
СохранностьAU55
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Heritage - 4 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата4 августа 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Cayón - 9 июля 2025
ПродавецCayón
Дата9 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Coins NB - 26 апреля 2025
ПродавецCoins NB
Дата26 апреля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1914 года C "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" с буквами C составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1914 года "Сеятель" с буквами C?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1914 года "Сеятель" со знаком C?

Для продажи 2 франка 1914 года C "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
