2 франка 1902 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1902 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1902 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1902
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:220 USD
График аукционных продаж 2 франка 1902 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1902 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе MDC Monaco за 500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 7 октября 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата7 октября 2023
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе iNumis - 6 октября 2020
ПродавецiNumis
Дата6 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе London Coins - 1 марта 2020
ПродавецLondon Coins
Дата1 марта 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе iNumis - 8 октября 2019
ПродавецiNumis
Дата8 октября 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 ноября 2016
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Jesús Vico - 15 сентября 2015
ПродавецJesús Vico
Дата15 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 17 мая 2013
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 16 марта 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата16 марта 2013
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1902 "Сеятель" на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1902 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1902 года "Сеятель" составляет 220 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1902 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1902 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1902 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1902 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

