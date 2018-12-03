flag
2 франка 1870 года K "Без лозунга" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1870 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1870 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC559,817

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1870
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:250 USD
График аукционных продаж 2 франка 1870 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (37)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1870 года "Без лозунга" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 1300 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 8 января 2026
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата8 января 2026
СохранностьXF45
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьVF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Coins NB - 14 декабря 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьXF45
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе iBelgica - 12 декабря 2024
ПродавецiBelgica
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Nihon - 9 июня 2024
ПродавецNihon
Дата9 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьXF45
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS63
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 июня 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 июня 2022
СохранностьMS63
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Soler y Llach - 20 июля 2021
ПродавецSoler y Llach
Дата20 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 2 июля 2020
ПродавецInAsta
Дата2 июля 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Nihon - 15 декабря 2019
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2019
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе cgb.fr - 3 декабря 2019
Продавецcgb.fr
Дата3 декабря 2019
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе iNumis - 24 ноября 2019
ПродавецiNumis
Дата24 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе iNumis - 8 октября 2019
ПродавецiNumis
Дата8 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе iBelgica - 27 марта 2019
ПродавецiBelgica
Дата27 марта 2019
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 K "Без лозунга" на аукционе Numismatica Genevensis - 3 декабря 2018
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата3 декабря 2018
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1870 года K "Без лозунга"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1870 года "Без лозунга" с буквами K составляет 250 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1870 года "Без лозунга" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1870 года "Без лозунга" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1870 года "Без лозунга" со знаком K?

Для продажи 2 франка 1870 года K "Без лозунга" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

