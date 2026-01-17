flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1872 года K "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1872 года K "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1872 года K "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,467,427

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1872
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж 2 франка 1872 года K "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1872 года "С лозунгом" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1004080 проданному на аукционе cgb.fr за 670 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 13 января 2026
Продавецcgb.fr
Дата13 января 2026
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе WAG - 11 января 2026
ПродавецWAG
Дата11 января 2026
СохранностьXF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе Katz - 28 января 2024
ПродавецKatz
Дата28 января 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе Katz - 14 января 2024
ПродавецKatz
Дата14 января 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 23 октября 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата23 октября 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе Katz - 28 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата28 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 28 марта 2021
ПродавецCoinhouse
Дата28 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе InAsta - 10 июля 2019
ПродавецInAsta
Дата10 июля 2019
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе iNumis - 3 июня 2014
ПродавецiNumis
Дата3 июня 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе iNumis - 11 декабря 2012
ПродавецiNumis
Дата11 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1872 K "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 9 февраля 2012
Продавецcgb.fr
Дата9 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1872 года K "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1872 года "С лозунгом" с буквами K составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1872 года "С лозунгом" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1872 года "С лозунгом" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1872 года "С лозунгом" со знаком K?

Для продажи 2 франка 1872 года K "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

