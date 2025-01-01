flag
Монеты Франции 1872 года

Серебреные монеты

Аверс
Реверс
5 франков 1872 A Геркулес
Средняя цена250 $
Продажи
0116
Аверс
Реверс
5 франков 1872 K Геркулес
Средняя цена1200 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
2 франка 1872 A С лозунгом
Средняя цена330 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
2 франка 1872 K С лозунгом
Средняя цена170 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
1 франк 1872 A
Средняя цена150 $
Продажи
0173
Аверс
Реверс
1 франк 1872 K
Средняя цена130 $
Продажи
037
Аверс
Реверс
50 сантимов 1872 A
Средняя цена160 $
Продажи
031
Аверс
Реверс
50 сантимов 1872 K
Средняя цена420 $
Продажи
017
