Каталог
Аукционы
Тарифы
Грейдинг NGC
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Франция
Период:
1775-1940
1775-1940
Людовик XVI
1775-1795
Первая Республика
1792-1804
Наполеон I
1802-1814
Людовик XVIII
1814-1824
Карл X
1824-1830
Луи-Филипп I
1830-1848
Вторая республика
1848-1852
Наполеон III
1852-1870
Третья республика
1870-1940
Главная
Каталог
Франция
1872
Монеты Франции 1872 года
Выберите категорию
Все
Все
Серебро
Серебреные монеты
5 франков 1872 A Геркулес
Средняя цена
250 $
Продажи
0
116
5 франков 1872 K Геркулес
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
11
2 франка 1872 A С лозунгом
Средняя цена
330 $
Продажи
0
14
2 франка 1872 K С лозунгом
Средняя цена
170 $
Продажи
0
15
1 франк 1872 A
Средняя цена
150 $
Продажи
0
173
1 франк 1872 K
Средняя цена
130 $
Продажи
0
37
50 сантимов 1872 A
Средняя цена
160 $
Продажи
0
31
50 сантимов 1872 K
Средняя цена
420 $
Продажи
0
17
Категория
Год
Поиск