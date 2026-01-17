flag
5 франков 1872 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1872 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1872 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC158,908

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1872
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:250 USD
График аукционных продаж 5 франков 1872 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (116)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1872 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31351 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Beaussant Lefèvre - 25 ноября 2025
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата25 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Künker - 19 сентября 2025
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 сентября 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 108 EUR
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Aureo & Calicó - 10 декабря 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата10 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU55
Цена
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS68 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS68 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1872 A "Геркулес" на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1872 года A "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1872 года "Геркулес" с буквами A составляет 250 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1872 года "Геркулес" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1872 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1872 года "Геркулес" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1872 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

