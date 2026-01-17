flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1872 года K "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1872 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1872 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: NumisCorner

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,643,470

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1872
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:420 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1872 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (17)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1872 года со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1032426 проданному на аукционе cgb.fr за 1970 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе cgb.fr - 2 декабря 2025
Продавецcgb.fr
Дата2 декабря 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
2286 $
Цена в валюте аукциона 1970 EUR
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
956 $
Цена в валюте аукциона 810 EUR
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе cgb.fr - 25 апреля 2023
Продавецcgb.fr
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе cgb.fr - 25 октября 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 октября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе Jean ELSEN - 11 июня 2016
ПродавецJean ELSEN
Дата11 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе Jean ELSEN - 12 марта 2016
ПродавецJean ELSEN
Дата12 марта 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе iNumis - 13 октября 2015
ПродавецiNumis
Дата13 октября 2015
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе Jean ELSEN - 13 сентября 2014
ПродавецJean ELSEN
Дата13 сентября 2014
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе iNumis - 12 марта 2013
ПродавецiNumis
Дата12 марта 2013
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе cgb.fr - 9 февраля 2012
Продавецcgb.fr
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1872 K на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1872 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1872 года "Тип 1871-1895" с буквами K составляет 420 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1872 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1872 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1872 года со знаком K?

Для продажи 50 сантимов 1872 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1872 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы