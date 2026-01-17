flag
5 франков 1872 года K "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1872 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1872 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC20,994

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1872
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж 5 франков 1872 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (11)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1872 года "Геркулес" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1500 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе Patrick Guillard Collection - 31 января 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата31 января 2025
СохранностьVF35
Цена
1767 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьVF30 PCGS
Цена
927 $
Цена в валюте аукциона 860 EUR
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе Münzenonline - 24 ноября 2023
ПродавецMünzenonline
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 5 марта 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата5 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе Libert - 14 февраля 2018
ПродавецLibert
Дата14 февраля 2018
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе Auctiones - 19 марта 2017
ПродавецAuctiones
Дата19 марта 2017
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьG6 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе Palombo - 30 ноября 2012
ПродавецPalombo
Дата30 ноября 2012
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Франция 5 франков 1872 K "Геркулес" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1872 года K "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1872 года "Геркулес" с буквами K составляет 1200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1872 года "Геркулес" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1872 года "Геркулес" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1872 года "Геркулес" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1872 года K "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

