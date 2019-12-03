flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1872 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1872 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1872 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,243,047

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1872
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1872 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (31)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1872 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 553892 проданному на аукционе cgb.fr за 440 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе WCN - 5 июня 2025
ПродавецWCN
Дата5 июня 2025
СохранностьVF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 26 PLN
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьAU
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе cgb.fr - 6 декабря 2022
Продавецcgb.fr
Дата6 декабря 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе iNumis - 6 октября 2020
ПродавецiNumis
Дата6 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе Stack's - 13 мая 2020
ПродавецStack's
Дата13 мая 2020
СохранностьMS65 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе Coinhouse - 29 марта 2020
ПродавецCoinhouse
Дата29 марта 2020
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе Nihon - 15 декабря 2019
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2019
СохранностьUNC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе cgb.fr - 3 декабря 2019
Продавецcgb.fr
Дата3 декабря 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе iNumis - 4 июня 2019
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2019
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе Numisor - 14 июня 2017
ПродавецNumisor
Дата14 июня 2017
СохранностьMS67 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе Auctiones - 22 марта 2015
ПродавецAuctiones
Дата22 марта 2015
СохранностьUNC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе iNumis - 14 октября 2014
ПродавецiNumis
Дата14 октября 2014
СохранностьAU
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1872 A на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1872 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1872 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1872 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1872 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1872 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1872 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

