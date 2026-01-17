flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1872 года K "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1872 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1872 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,798,520

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1872
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 1 франк 1872 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (37)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1872 года со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе cgb.fr за 981 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1872 K на аукционе cgb.fr - 13 января 2026
Продавецcgb.fr
Дата13 января 2026
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 1 франк 1872 K на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьXF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Франция 1 франк 1872 K на аукционе GINZA - 11 октября 2025
ПродавецGINZA
Дата11 октября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе Cayón - 22 мая 2024
ПродавецCayón
Дата22 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS65 GENI
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе InAsta - 15 ноября 2023
ПродавецInAsta
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе Olivier Goujon - 24 февраля 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата24 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе RedSquare - 3 декабря 2022
ПродавецRedSquare
Дата3 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе Marudhar - 15 октября 2022
ПродавецMarudhar
Дата15 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе cgb.fr - 6 сентября 2022
Продавецcgb.fr
Дата6 сентября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе Aurora Numismatica - 19 марта 2022
ПродавецAurora Numismatica
Дата19 марта 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе cgb.fr - 8 декабря 2020
Продавецcgb.fr
Дата8 декабря 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе InAsta - 2 июля 2020
ПродавецInAsta
Дата2 июля 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1872 K на аукционе Negrini - 21 июня 2020
ПродавецNegrini
Дата21 июня 2020
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1872 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1872 года "Тип 1871-1895" с буквами K составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1872 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1872 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1872 года со знаком K?

Для продажи 1 франк 1872 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
